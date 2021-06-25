Ставрополье попало в топ-5 самых популярных мест России для отдыха с кэшбеком

Курорты Ставропольского края вошли в топ-5 регионов России по бронированию отпусков по программе кешбэка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора края Владимира Владимирова.

По информации издания, в рамках акции в регионе продали путевки общей стоимостью 800 миллионов рублей. Министр туризма и оздоровительных курортов Кирилл Реут подчеркнул, что на долю края приходится свыше 15 процентов от числа всех проданных туров с частичным возвратом средств.

Отмечается, что всего в акции туристического кэшбека участвует 101 организация санаторно-гостиничного комплекса. Губернатор Ставропольского края Владимиров поручил министру обеспечить включение в программу всех санаториев и других организаций гостиничного типа на Кавказских Минеральных Водах.

«Программа дает ставропольским курортам дополнительные возможности для развития, к нам смогут приехать еще больше отдыхающих», — заявил глава региона.

Согласно данным портала «Турстат», рейтинг самых популярных направлений по программе кэшбека возглавили курорты Краснодарского края, следующие строчку заняли Крым и Поволжье, а на четвертом и пятом местах расположились Ставропольский край и Уральский федеральный округ соответсвенно.

Ранее в апреле сообщалось о том, что в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил возвращать родителям половину стоимости путевок для детей в летние лагеря. Кроме того, глава страны заявил о продлении программы возврата средств за путешествия по России.