Россиянам предложили провести отпуск в Карелии за 15 тысяч рублей

Российским туристам впервые предоставили возможность полететь в Карелию чартерными рейсами — туроператор TUI запустит программу бюджетных перевозок с 15 июля. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что рейсы из Москвы в Петрозаводск будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Стоимость перелета в одну сторону начинается от 2,9 тысячи рублей, в обе стороны — от 5 тысяч рублей.

Кроме того, путешественникам предложили провести четырехдневный отпуск в регионе за 15 тысяч рублей — в цену тура войдут экскурсия по Петрозаводску, посещение горного парка Рускеала, природного заповедника и водопада Кивач, этно-поход в старинную деревню Ватнаволок, национальные мастер-классы, посещение первого русского курорта «Марциальные воды».

В компании уточнили, что помимо экскурсий, входящих в путевку, отдыхающим будут доступны и другие туристические мероприятия за отдельную плату. Кроме того, россияне могут забронировать путевки с более насыщенной программой.

При этом туроператоры напомнили, что с 15 июля для заселения во все объекты размещения Республики Карелия необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за два дня до приезда или справку о вакцинации.

Ранее в июне российские знаменитости назвали лучшие места для путешествий и отдыха внутри страны. Так, например, супермодель Наталья Водянова порекомендовала россиянам попробовать арбузы в Астрахани, съездить на озеро Байкал и в горы Алтая, а также побывать в Казани и Адыгее.