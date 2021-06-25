Названы бюджетные направления для путешествий на поезде по России в июле

Российским туристам, которые планируют отправиться в краткосрочный тур на поезде в июле, назвали самые бюджетные направления для путешествий. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно данным аналитиков, в рейтинг вошли направления, по которым средний чек не превышает тысячи рублей за билет в одну сторону. В случае выезда из Москвы на первом месте среди населенных пунктов для дешевых железнодорожных поездок оказался город Кораблино в Рязанской области — билет туда обойдется в 414 рублей.

На вторую строчку рейтинга попал Переславль-Залесский в Ярославской области (418 рублей за билет в одну сторону), а на третью — Вязьма в Смоленской области (486 рублей).

Кроме того, в топ-10 бюджетных направлений с отправлением из столицы вошли Тула (580 рублей), Буй в Костромской области (602 рубля), Сухиничи в Калужской области (612 рублей), Рязань (627 рублей), Сафоново в Смоленской области (658 рублей), Ростов Великий в Ярославской области (703 рубля) и Нерехта в Костромской области (712 рублей).

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В случае выезда из Санкт-Петербурга рейтинг возглавил город Лахденпохья в Республике Карелия, отправиться в который можно за 414 рублей. Кроме того, в список вошли Малая Вишера и Валдай в Новгородской области — стоимость билета в одну сторону начинается от 471 и 645 рублей соответственно.

Также в рейтинге с выездом из Северной столицы оказались Сортавала в Республике Карелия (675 рублей), Псков (726 рублей), Бежецк в Тверской области (768 рублей), Печоры в Псковской области (781 рубль) и еще три города в Тверской области — Удомля (831 рубль), Бологое (887 рублей) и Осташков (937 рублей).

Как уточили аналитики, в рейтинге учитывались данные по билетам, оформленным после 15 июня, с датами поездки с 1 по 31 июля. В случае Москвы из списка были исключены города Подмосковья, а для Санкт-Петербурга исключили города Ленинградской области.

Ранее россиянам уже называли самые бюджетные железнодорожные направления из Москвы и Санкт-Петербурга в июне — стоимость билетов на них не превышает тысячу рублей. В рейтинг вошли Ярославская, Калужская, Смоленская и Владимирская области.