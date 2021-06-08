Названы самые популярные туристические маршруты весны внутри страны

Самым популярным туристическим маршрутом внутри страны был назван авиаперелет Москва — Сочи. О том, куда россияне чаще всего бронировали поездки этой весной сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Эксперты сервиса сравнили данные покупок авиа и железнодорожных билетов, совершенных в период с 1 марта по 31 мая в 2019 и 2021 годах. Так, по данным аналитиков, самым востребованным оказался перелет туда и обратно из Москвы в Сочи — популярность этого направления за два предыдущих года выросла на 30 процентов. Второе место в рейтинге занял маршрут Москва — Санкт-Петербург — спрос на поездки за два года вырос почти вдвое. Замкнул тройку лидеров перелет Сочи — Москва, его доля бронирований увеличилась на треть.

Кроме того, за два года спрос на авиабилеты из Москвы в Калининград вырос на 70 процентов. В списке востребованных маршрутов оказались перелеты в столицу из Краснодара и Екатеринбурга.

Среди железнодорожных направлений лидером по популярности стала поездка с возвращением в пункт отправления из Москвы в Санкт-Петербург (прирост около 13,6 процентов), чуть меньше россияне ездили на поезде из Москвы в Нижний Новгород — 3,16 процента. Также востребованным стал маршрут из Краснодара в Сочи — 2,45 процента.

Также эксперты отметили популярность железнодорожных направлений из столицы в такие города как Казань, Ярославль, Брянск, Белгород, Воронеж, Смоленск и Курск.

Ранее в июне российские туристы сравнили отдых за рубежом и внутри страны и назвали главные недостатки отечественных курортов. Согласно данным опроса, большинство из опрошенных считают, что в России высокие цены и низкое качество обслуживания, не удовлетворяющее ожидания.