Российские знаменитости назвали лучшие места для отдыха внутри страны

Российские знаменитости назвали лучшие места для путешествий и отдыха внутри страны. Своим мнением они поделились в интервью видеосервису PREMIER на презентации тревел-шоу «Русские каникулы», есть в распоряжении «Ленты.ру».

Автор проекта и супермодель Наталья Водянова порекомендовала россиянам попробовать арбузы в Астрахани, съездить на озеро Байкал и в горы Алтая, а также побывать в Казани и Адыгее.

Продюсер «Русских каникул» и журналист Михаил Зыгарь назвал несколько мест, которые ему удалось посетить в рамках создания сериала — ими оказалась Кандалакша в Мурманской области, Ардонское ущелье в Северной Осетии и остров Кижи в Карелии.

Актриса Ирина Безрукова призналась, что хотела бы еще раз вернуться в Калининград, Феодосию, побывать в Ясной Поляне — родовом имении Льва Толстого, и снова проехаться по городам Золотого кольца России.

Также своим мнением по поводу стоящих мест в России поделился артист балета Сергей Полунин — он посоветовал туристам посетить крымский Севастополь и зимний Новосибирск — в этом городе, по его мнению, удивительная природа и люди. А телеведущая Елена Летучая назвала лучшими местами для путешествий Камчатку и Суздаль.

Ранее в июне россияне выбрали лучшие места для отпуска летом. Наиболее привлекательными среди российских предложений опрошенные считают пляжи Крыма — 34,6 процента. Говоря о заграничных курортах, россияне выделили для себя поездки на Кипр и в Грецию — эти направления набрали по 14,7 процента голосов.