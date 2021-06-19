Россияне выбрали лучшие места для отпуска летом

Специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, куда россияне хотели бы отправиться в отпуск летом. Результаты опроса публикует RT.

Так, 94 процента респондентов хотели бы отправиться на море, при этом 64,4 процента указали, что рассматривают для этого заграничные направления, а 35,6 процента — российские.

Наиболее привлекательными среди российских предложений опрошенные считают пляжи Крыма — 34,6 процента. В этой категории большой популярностью пользуются Ялта, Судак, Алушта и Алупка.

На втором месте оказалось побережье Краснодарского края (31,7 процента) — Сочи, Адлер, Геленджик и Анапа. Также в рейтинге оказались Северный Кавказ с 5,7 процента и Калининградская область с 3,8 процента голосов.

Говоря о заграничных курортах, россияне выделили для себя поездки на Кипр и в Грецию — эти направления набрали по 14,7 процента голосов. Черногория привлекает 10,2 процента туристов, Египет — 8 процентов, Абхазия — 6,2 процента, а Турция — 5,8 процента.

Кроме того, участники опроса упомянули Хорватию (4,9 процента), Кубу и Мексику (по 4,4 процента), Мальдивы (3,5 процента), ОАЭ и Албанию (по 2,6 процента).

Ранее сообщалось, что россияне массово начали брать кредиты, чтобы отправиться в летний отпуск. О желании туристов «отдохнуть во что бы то ни стало». Отмечается, что в некоторых банках спрос на кредиты вырос до 160 процентов. Средняя сумма одолженных в начале этого летнего сезона средств — 700-800 тысяч рублей, из них около четверти заемщики планируют потратить на отпуск.