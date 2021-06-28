На Сахалине захотели создать этнокультурную деревню

На Сахалине захотели вложить деньги в создание этнокультурной деревни. Об этом сообщает sakh.com

Этот вопрос в Сахалинской областной думе обсудили депутаты и чиновники. Отмечается, что пока они не пришли к общему представлению, каким должен получиться проект, однако в числе его целей назвали приток туристов, сохранение местной культуры и возможность развития для коренных малочисленных народов Севера.

Деревню планируют создать в Южно-Сахалинске или в Корсакове. Стоимость проекта оценивают в 700 миллионов рублей. Ожидается, что развитие этнодеревни будет происходить за счет бюджетных средств в виде прямых субсидий и грантовой поддержки.

Один из депутатов предложил сделать упор именно на развлекательную составляющую проекта, приведя в пример резервации индейцев в Америке. Министр туризма Андрей Ромашевский согласился, что у этой идеи имеется большой потенциал, и добавил, что туристы готовы платить за новые впечатления. В ближайшее время планируется разработать подробную концепцию деревни, которая будет сформирована на основе рекомендаций, прозвучавших на собрании.