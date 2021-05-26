В России впервые запустят чартеры на Дальний Восток

Туроператор TUI впервые запустит чартеры на Сахалин. Обсуждение плана новой чартерной программы представители компании обсудили 26 мая с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, сообщили «Ленте.ру» в TUI.

По словам руководителя TUI Россия Тараса Демуры, развитие туризма на Дальнем Востоке является одной из самых приоритетных задач компании.

«Сахалин станет одним из новых регионов, куда TUI Россия планирует запуск чартеров. Сегодня мы также провели встречи с сахалинскими туроператорами, отельерами, обсудили рабочие вопросы и в скором времени поделимся подробностями планов по направлению», — добавил Демура.

Также туроператор предложит путешественникам пакетные туры на Сахалин, включающие перелет, проживание и экскурсии. Ранее руководитель TUI Россия сообщал, что в планах компании порядка 20 новых направлений по всей России для постановки чартеров.

18 мая сообщалось, что правительство России выделит 1,2 миллиарда рублей на субсидирование чартерных перевозок внутри страны. Предполагается, что данная мера поможет снизить стоимость путешествий для отечественных туристов. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм.