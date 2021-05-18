Россия выделит больше миллиарда рублей на чартеры внутри страны

Правительство России выделит 1,2 миллиарда рублей на субсидирование чартерных перевозок внутри страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина.

Уточняется, что благодаря этим средствам туроператоры смогут компенсировать 50 процентов затрат на нерегулярные рейсы, но при условии, если компания выполнит более шести перелетов по одному направлению.

Предполагается, что данная мера поможет снизить стоимость путешествий для отечественных туристов. Перечень субсидируемых направлений определит Ростуризм.

Ранее в мае в России предложили ввести госрегулирование цен на услуги отелей и гостиниц. С таким предложением выступил Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ). Как указано в письме, закрытие границ с Турцией вызвало рост цен на проживание в отелях.