Россиянам показали ремесла коренных народов

В Югре прошел фестиваль ремесел коренных народов мира. Участие в нем приняли семь стран и также 19 регионов России. Его традиционно проводят с 2000 года при поддержке Комиссии России по делам ЮНЕСКО и «Северного форума», сообщает «Российская газета».

Большая часть площадок работала в онлайн-формате из-за эпидобстановки с COVID-19. При этом ограничения не помешали россиянам познакомиться с деятельностью мастеров народных промыслов и ремесел. Участники показали гостям фестиваля многообразие традиционных нарядов, предметов быта, а также представили свои блюда.

По словам главы Югры Натальи Комаровой, это мероприятие помогает современному искусству соединяться с многовековыми традициями. Кроме того, оно укрепляет связи между разными людьми и странами. «Исключительная важность сохранения народных промыслов, многочисленных форм культурного самовыражения признается и активно продвигается международным сообществом», — заявила она.

«Когда мы говорим о креативной экономике, мы также говорим и о традициях, так как все, что сейчас считается традицией, когда-то было инновационным, модным и позже перешло в традицию в современном понимании», — рассказал член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов Алексей Цыкарев.

Он отметил, что Югра является передовым регионом, который поддерживает культурное многообразие коренных народов. «Многие хотят реализовать "бренд северных ремесел", и Югра может поучаствовать в его создании. И это не просто визуальный образ или красивое словосочетание — необходимо его наполнить реальными смыслами», — сказал специалист и заключил, что важно продолжать развитие региона и сохранять культурные традиции.

Ранее стало известно, что на Сахалине захотели вложить деньги в создание этнокультурной деревни. Ее запланировали сделать в Южно-Сахалинске или Корсакове. Проект оценивают в 700 миллионов рублей. Он поможет развить внутренний туризм и сохранить местную культуру коренных малочисленных народов Севера.