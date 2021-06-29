Российским коренным народам помогут прокормиться после изменения правил рыбалки

Представителям коренных малочисленных народов Севера на Колыме помогут прокормиться после изменения правил рыбалки, которое лишило их права на традиционный лов лосося. Об этом пишет издание «Магаданская правда».

Людям, промышлявшим рыбалкой, выплатят деньги для приобретения путевок на вылов на рыбопромысловых участках. Выплата составит 3900 рублей, столько в среднем стоят три путевки.

«Возможно выловить около 100 килограммов лососей. Это сопоставимо с лимитом, установленным для представителей коренных малочисленных народов, осуществляющих традиционное рыболовство на территории Магаданской области», — говорится в ответе губернатора региона Юрия Бодяева на обращение представителей коренных народов Колымы.

В 2021 году Росрыболовство выпустило приказ, по которому ряд народностей не был включен в перечень получателей квот на традиционный вылов. В их число попали представители коренных народностей Колымы, проживающих в Соколе и Уптаре.