Названы лучшие российские регионы для лечения кумысом

Россияне назвали лучшие регионы страны, где можно подлечить здоровье кумысом (молоком кобылы — прим. «Ленты.ру»). Об этом стало известно из опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

Так, абсолютным лидером мнений среди пользователей сети стала республика Башкортостан — сюда на «кумысолечение» советуют отправиться 41 процент респондентов. Также опрошенные россияне высоко отмечали национальную кухню региона и возможность пожить в юрте.

Второе место заняла Калмыкия — сюда готовы поехать ради необычного продукта 28 процентов участников опроса. Замыкает тройку фаворитов республика Татарстан — ей отдали предпочтение 17 процентов респондентов.

Также среди лучших направлений для «кумысолечения» оказались республика Марий Эл, Ульяновская область, Бурятия и Алтайский край.

Ранее в июне в Олекминском районе Якутии провели сводные репетиции церемонии открытия национального праздника Ысыах Олонхо. Отмечается, что в этом году к участию в торжествах привлекли артистов Театра коренных малочисленных народов Севера, Театра юного зрителя, студентов Арктического государственного института культуры и искусства, Театр олонхо, а также творческие коллективы Олекминского района.