Церемонию открытия якутского праздника Ысыах Олонхо проведут в онлайн-формате

В Олекминском районе Якутии провели сводные репетиции церемонии открытия национального праздника Ысыах Олонхо. Об этом сообщает портал ЯСИЯ.

Республиканский праздник состоит из нескольких блоков, и до недавнего времени у работавших над организацией хореографов, сценографов и их коллег не было возможности оценить программу в готовом виде. На фоне пандемии коронавирусной инфекции репетиции организовали так, чтобы участники разных блоков не контактировали. Определенные требования ввели и для гостей: в частности, зрителям нужно обзавестись сертификатами о полной иммунизации против коронавируса.

Отмечается, что в этом году к участию в торжествах привлекли артистов Театра коренных малочисленных народов Севера, Театра юного зрителя, студентов Арктического государственного института культуры и искусства, Театр олонхо, а также творческие коллективы Олекминского района.

Заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин заверил, что вопреки сложившейся ситуации, весь необходимый церемониал будет соблюден. «Сама церемония будет состоять из трех основных блоков: церемония устроения тюсюлгэ, традиционный обряд благословления, благопожелания и кропления кумыса небесным божествам и духам природы и театрализованное представление по мотивам якутского эпоса», — добавил он, рассказывая о мероприятии.

Прямая трансляция стартует на телеканале НВК «Саха» 26 июня в 11 утра. Мероприятие продлится около 1 часа 45 минут. Полный перечень запланированных в период празднования трансляций опубликован на сайте Министерства культуры и духовного развития Якутии.

Ысыах Олонхо — якутский весенне-летний праздник, почитающий возрождение природы и божеств Айыы. Традиционно праздник встречают множеством угощений, играми, танцами, соревнованиями, а также конными скачками. Указывается, что в 2020 году республиканское торжество решили перенести на 2021 год.