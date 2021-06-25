Якутские ученые разрабатывают материал для пересадки кожи

Ученые Северо-Восточного федерального университета имени Аммосова разрабатывают биоразлагаемый и биосовместимый материал, который можно применять при пересадки кожи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-центре Якутии.

На данный момент специалисты работают над матрицами для заменителей кожи человека на основе полилактида. Материал не вызывает аллергию и не требует повторного нанесения подложки при операции, поэтому ткани заживают без рубцов. Кроме того, он может выдерживать температуру 170-220 градусов Цельсия, и полностью приживается в организме в течение 6-18 месяцев.

«Проще говоря, это такие пленки, куда насаживают фибробласты – клетки соединительной ткани организма. Дермальные эквиваленты применяются для заживления различных травм, например, ожоговых ран», — объяснила исследователь лаборатории Нина Тимофеева.

Ученые перерабатывают полилактид посредством экструзии и 3D-печати, создавая пленки разной толщины от 100 до 200 мкм. В будущем они планируют подать заявку на патент на способ получения матриц для дермальных эквивалентов на основе полилактида. В России подобными исследованиями также занимаются специалисты в Санкт-Петербурге и Томске.

Ранее сообщалось, что команда ученых из Якутии получила премию Призвание Минздрава России в номинации Разработка нового метода диагностики. Специалисты впервые выявили опасные генетические патологии, Soph-синдром и мукополисахаридоз-плюс, и разработали систему ранних методов ДНК-диагностики.