В Якутии завершился национальный праздник Ысыах Олонхо

В Олекминском районе Якутии завершился национальный праздник Ысыах Олонхо, посвященный сохранению и популяризации якутского героического эпоса. Об этом сообщил глава Амгинского улуса Николай Архипов в своем Instagram-аккаунте.

«Наша делегация с достоинством представила свой улус. Ысыах Олонхо прошел на высшем уровне. Жители Олекминска встретили нас прекрасно», — написал Архипов. По его словам, представители Амгинского улуса возвращаются домой с победами.

Фото опубликовано @nikolaev_aisen

Гостем праздника стал и глава региона Айсен Николаев. «С удовольствием пообщался с жителями, послушал олонхосутов, посмотрел наши национальные конкурсы запевал, хомусчутов и посетил город мастеров», — написал он в своем Instagram.

Ранее стало известно, что сводные репетиции церемонии открытия национального праздника Ысыах Олонхо прошли в онлайн-формате. Кроме того, сообщалось, что в этом году к участию в торжествах привлекли артистов Театра коренных малочисленных народов Севера, Театра юного зрителя, студентов Арктического государственного института культуры и искусства, Театр олонхо, а также творческие коллективы Олекминского района.