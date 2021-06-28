Якутские мастера выплавили железо по древней технологии

В рамках национального якутского праздника Ысыах Олонхо местные мастера выплавили сыродутное железо по древней технологии. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Процессом руководил директор объединения мастеров кузнечного дела республики Александр Терентьев. Для выплавки железа был установлен кирпичный горн, покрытый глиной. Для подачи воздуха Терентьев изготовил поддув из невыделанной звериной шкуры.

Процесс плавки железа занял 12 часов. Вечером 26 июня руду положили в горн, а уже 27 июня продемонстрировали готовый металл. Отмечается, что из сыродутного железа можно будет изготовить традиционные якутские ножи.

Сыродутный процесс — это древнейший способ изготовления железной руды. Технология появилась еще в эпоху неолита, а распространение получила во втором тысячелетии до нашей эры. Пользовались таким методом изготовления металла вплоть до начала прошлого века.

Ранее сообщалось, что в этом году к празднованию Ысыаха Охохно привлекли артистов Театра коренных малочисленных народов Севера, Театра юного зрителя, студентов Арктического государственного института культуры и искусства, Театр олонхо, а также творческие коллективы Олекминского района.