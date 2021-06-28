Спектакль уральских танцовщиков прошел одновременно на двух континентах

Екатеринбургский театр «Провинциальные танцы» завершил свой 31-й сезон международной премьерой спектакля «Синяя борода», которая прошла параллельно в реальном и виртуальном пространствах и одновременно на двух континентах. Об этом сообщает «Российская газета».

Один из танцовщиков, американец Чарльз Слендер-Уайт свою партию коварного женолюбивого злодея танцевал из Сан-Франциско онлайн, в режиме реального времени взаимодействуя с танцовщиками театра по видеосвязи. Зрители в Екатеринбурге видели его на большом экране, установленном на сцене.

По словам хореографа Татьяны Багановой, изначально идея казалась сомнительной. «Танец — это телесное общение, как он возможен на расстоянии? Когда мы трогаем друг друга, обнимаем, мы чувствуем, насколько искренен этот физический контакт. А когда телесная связь разрывается, мы можем только визуально воспринимать действия и слова другого человека, и в этом может не быть окончательной правды. И стал вырисовываться спектакль о тайне, о границах и ключах, о доверии и провокации», — объяснила она.

Эксперимент завершился успешно, однако были и сложности — хореограф и танцовщики находились в Екатеринбурге, художник по свету — в Нижнем Новгороде, сценограф — на Кипре, композитор в Швейцарии, а исполнитель одной из ролей в США. Однако Баганова пообещала, что «продолжение следует».