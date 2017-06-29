В Петербурге пройдет фестиваль современного танца Open look

В Петербурге открывается крупнейший в России фестиваль современного танца Open look. С 29 июня до 9 июля на Новой сцене Александринского театра и на сцене театра «Балтийский дом» будут выступать артисты, специализирующиеся на контемпорари — современном сценическом танце, включающем в себя самые различные направления и техники. Фестиваль традиционно состоит из двух частей: сначала в Петербург приезжают лучшие иностранные труппы, затем в программе Russian look представляют свои спектакли российские хореографы.

В этом году директор фестиваля Вадим Каспаров (руководитель петербургского дома танца «Каннон данс») пригласил гастролеров из Испании, Бельгии, Венгрии, Франции, США и Швейцарии. Среди участников Open look — бельгиец Вим Вандекейбус, один из главных хореографов современного танца в мире. Ему посвящена отдельная программа: зрители смогут увидеть не только его спектакль «Mockumentary of a contemporary Savior», но и документальные фильмы о хореографе, а также встретиться с ним на творческом вечере и автограф-сессии. Еще один звездный автор, Жозеф Надж, приберег для России мировую премьеру своего спектакля «Пензум», посвященного трагической истории влюбленности венгерского поэта Йожефа Аттилы. Этот спектакль поставлен им в сотрудничестве с контрабасисткой Жоэль Леандр.

В российской программе участвуют как ветераны отечественного контемпорари: Челябинский театр танца под руководством Ольги Пона привозит спектакль «proКИНО», где танец вступает в диалог с цитатами из знаменитых советских фильмов, так и новое поколение хореографов из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. Три спектакля фестивальной программы, приехавшие из Швейцарии, будут также показаны со 2 по 4 июля в Москве на сцене Центра имени Мейерхольда.

Фестиваль Open look был основан в 1999 году и проходит в девятнадцатый раз. Организаторы фестиваля — петербургский дом танца «Каннон данс» и Новая сцена Александринского театра при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

