Прима Мариинского театра Ульяна Лопаткина сообщила о завершении карьеры

Прима-балерина Мариинского театра Ульяна Лопаткина объявила о завершении танцевальной карьеры. Официальное объявление об этом появилось на сайте Мариинки.

«Мариинский театр официально объявляет поклонникам таланта прима-балерины театра Ульяны Лопаткиной, что она сообщила о завершении своей танцевальной карьеры», — говорится в сообщении.

О причинах ухода не сообщается.

В то же время на официальном сайте 43-летней Лопаткиной говорится, что балерина «делает перерыв в выступлениях на этот сезон в связи с профессиональными травмами и необходимостью лечения».

В труппу Мариинского театра Лопаткина была принята в 1991 году. В 1994-м она дебютировала в партии Одетты/Одиллии в «Лебедином озере» в Санкт-Петербурге, за что была удостоена премии «Золотой софит» за лучший дебют на петербургской сцене. В 1995 году Лопаткина была назначена прима-балериной Мариинского театра.

За свою карьеру она танцевала на самых знаменитых площадках мира, среди которых Большой театр в Москве, Королевский оперный театр в Лондоне, Гранд Опера в Париже, Ла Скала в Милане, Метрополитен Опера в Нью-Йорке, Национальный театр оперы и балета Хельсинки, Залл NHK в Токио.

В 2000 году удостоена звания заслуженной артистки России, а спустя шесть лет — народной артистки России. В 2010 году Лопаткина выступила на закрытии Олимпийских игр в Ванкувере (Канада).