Крым
 

Жители Севастополя спели гимн вместе с артистами Мариинского театра

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Дмитрий Овсяннников (в центре) на концерте
Дмитрий Овсяннников (в центре) на концерте

В античном театре в заповеднике «Херсонес Таврический» состоялся концерт артистов Мариинского театра. Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

После выступления посетители представления вместе с артистами а капелла спели главную песню города-героя — «Легендарный Севастополь». К исполнению гимна присоединились все почетные гости концерта, в частности, глава города Дмитрий Овсянников, председатель Законодательного собрания Екатерина Алтабаева, член Совета Федерации Ольга Трофимова.

Овсянников поблагодарил выступавших артистов и отметил значимость концерта: «Я хочу сказать только одно — браво! Ваш талант никого не оставил равнодушным. Подобные концерты должны стать постоянной составляющей культурной жизни города. У творчества есть сила — оно способно объединять людей в любые времена».

Ранее 9 мая в Севастополе прошло шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие более 50 тысяч человек. До этого состоялся военный парад.

Вечером в городе состоится концерт с участием певицы Юлии Самойловой, приехавшей по личному приглашению Овсянникова.

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