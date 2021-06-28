В Дагестане стартовал международный фестиваль «Горцы»

С 28 июня по 5 июля в Дагестане пройдет международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы». Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Российской Федерации.

В рамках фестиваля на протяжении недели в Кизляре, Дербенте и Махачкале будут проводиться ярмарки, гала-концерты, праздники циркового искусства и ашугской песни, а также будут работать ремесленные подворья и арт-площадки. На расширенном круглом столе состоятся дискуссии о важности развития международного сотрудничества и сохранения этнокультуры.

Уточняется, что в мероприятии примут участие 40 творческих коллективов и мастеров из России и зарубежья — фестиваль объединит коллективы из Ирана, Мексики, Азербайджана, Беларуси, Луганской и Донецкой народных республик. Из-за коронавирусных ограничений в онлайн-формате присоединятся команды из Казахстана, Италии, Финляндии, Индии и Турции.

«Самое главное для нас в условиях, когда приглашено столько коллективов, — безопасность людей, безопасность зрителей», — добавила министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева.

Ранее, 28 июня, в Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Набоковские дни». В первый день мероприятия планируется провести презентацию книги «Молчание любви» — она состоится в «Доме детской книги» в 19:00. 29 июня в это же время в галерее «Белая радуга» почитателям творчества писателя проведут «Микроточку Набокова» — лекцию прочитает сотрудник музея «Рождествено» Данила Сергеев.