В Петербурге начался фестиваль «Набоковские дни»

В Санкт-Петербурге с 28 июня на разных площадках города стартует фестиваль «Набоковские дни». Для участия в некоторых мероприятиях необходима предварительная регистрация, сообщает «Фонтанка».

В первый день фестиваля планируется провести презентацию книги «Молчание любви». Мероприятие начнется в стенах «Дома детской книги» в 19:00.

29 июня в это же время в галерее «Белая радуга» почитателям творчества писателя пообещали провести «Микроточку Набокова», где с лекцией выступит сотрудник музея «Рождествено» Данила Сергеев.

А 30 июня в книжном магазине «Во весь голос» состоится презентация книги главного биографа писателя Брайана Бойда «По следам Набокова».

4 июля жителям города подарят специальную экскурсию набоковеда, научного сотрудника ИРЛИ РАН Татьяны Пономаревой. А на 5 июля запланирована лекция «Русские стихи Владимира Набокова в контексте поэзии Серебряного века и первой волны эмиграции», которую прочитает литературовед Алексей Филимонов.

Отмечается, что часть запланированных на период с 28 июня по 5 июля мероприятий фестиваля собираются транслировать онлайн. Кроме того, с 1 по 3 июля пройдет Международная научная конференция «Набоковские чтения», она будет транслироваться на YouTube-канале Пушкинского Дома.