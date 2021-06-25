«Газпром» окончательно переедет в Санкт-Петербург

Акционеры «Газпрома» на годовом собрании одобрили перерегистрацию холдинга в Санкт-Петербурге, таким образом компания окончательно переедет из Москвы. Об этом заявил председатель правления Алексей Миллер, его слова приводятся в Telegram-канале компании.

Управляющий менеджмент «Газпрома» и подразделения компании ранее уже сменили место прописки, однако юридически она продолжала оставаться московской. По словам Миллера, теперь утверждены все необходимые для переезда изменения в уставе.

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Одним из главных последствий такого шага станет увеличение выплат в бюджет Санкт-Петербурга. На сколько вырастут выплаты, городские власти пока не оценили.

Также на годовом собрании утверждены размер дивидендов, на выплату которых компания направит 50 процентов от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). В абсолютном значении речь идет о 297,1 миллиарда рублей, что больше, чем у любой другой российской нефтегазовой компании по итогам прошлого года.

Тем не менее в сравнении с 2019 годом дивиденды сократятся. По итогам 2019-го компания платила 15,24 рубля на акцию, а в этом раз — 12,55 рубля. Причиной стало резкое падение прибыли — в годовом выражении на 87 процентов.