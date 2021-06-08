Доход «Газпрома» от поставок газа за рубеж резко вырос

С начала года доход «Газпрома» от поставок газа зарубежным покупателям вырос почти в полтора раза — на 46,8 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС), сообщает РИА Новости.

Стоимость поставленного газа составила 13 миллиардов долларов. В физическом выражении за четыре месяца по системе трубопроводов поставлено 74,8 миллиарда кубометров — на 15,9 процента больше, чем годом ранее.

При этом в апреле цена неожиданно оказалась на 9 процентов выше, чем в марте — в среднем 185,5 доллара за тысячу кубометров. Это позволило увеличить доход в месячном выражении на 1,8 процента (3,3 миллиарда долларов) даже при сокращении физического экспорта на 6,4 процента (17,8 миллиарда кубометров).

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«Газпром» ожидает, что по итогам 2021 года средняя экспортная цена составит порядка 200 долларов за 1 тысячу кубометров. Полная стоимость транспортировки от Ямала до входа в газотранспортную систему Германии оценивается в 90 долларов плюс 30-процентная экспортная пошлина от цены реализации в Европе.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе остаются на рекордно высоких за последние годы уровнях. В понедельник, 7 июня, стоимость тысячи кубометров на крупнейшем хабе TTF достигла 349 долларов. Главными причинами такой ситуации стали холодные зима и весна, ограничение предложения из Норвегии и России, а также более высокая стоимость сжиженного природного газа на азиатском рынке.