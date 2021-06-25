«Газпром» пообещал поделиться миллиардами рублей

«Газпром» пообещал акционерам поделиться деньгами. Всего на выплату дивидендов за 2020 год компания направит 297,1 миллиарда рублей, говорится в материалах российского газового монополиста.

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При этом «Газпром» снизит выплаты дивидендов за прошлый год на 17,7 процента. По итогам 2019 года компания выплатила акционерам 15,24 рубля на акцию, а по итогам 2020-го — 12,55 рубля на акцию. «Газпром» в прошлом году получил 135,34 миллиарда рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По отношению к 2019-му прибыль компании упала на 87 процентов. Несмотря на это, компания выплачивает третью по величине сумму дивидендов за свою историю.

Такой объем дивидендов, вероятно, будет крупнейшим среди российских нефтегазовых компаний по итогам 2020 года, заявили в «Газпроме». Кроме того, монополист впервые выплатит акционерам половину скорректированной прибыли. Председатель правления Алексей Миллер получит 31,705 миллиона рублей.

Раннее Европа обрушилась с критикой на «Газпром» из-за того, что компания не захотела увеличить поставки топлива. В результате цены взлетели до рекордного за 13 лет уровня. Аналитики обвиняют «Газпром» в нежелании наращивать поставки через продажи на спотовом рынке, хотя и отмечают, что компания выполняет свои долгосрочные обязательства по контрактам.

Потребность Европы в поставках российского газа выросла на фоне сокращения запасов и достигнет этой зимой рекордных за несколько лет показателей, считает Bloomberg.