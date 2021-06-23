Европе предсказали усиление зависимости от российского газа

Потребность Европы в поставках российского газа выросла на фоне сокращения запасов и достигнет этой зимой рекордных за несколько лет показателей, пишет Bloomberg.

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Издание предсказывает региону усиление зависимости от российского газа. Эксперты считают, что к началу отопительного сезона уровень газа в хранилищах окажется на самом низком за последние пять лет уровне (в настоящее время запасы на 25 процентов ниже нормы для этого времени года).

Большинство поставок сжиженного природного газа (СПГ) идут в страны Азии, чтобы удовлетворить растущий спрос от Китая до Индии. Экспорт топлива в страны Северной Европы сильно просел. «Снижение напряженности на европейском рынке, который уже столкнулся с самыми высокими ценами с 2008 года, может зависеть от "Северного потока-2», — пишет издание.

Если газопровод не запустят к началу отопительного сезона, а Россия не увеличит транзит газа в Европу через Украину, то это может грозить ростом цен для европейских потребителей, уверен вице-президент консалтинговой компании Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо.

В июне цены на газ в Европе взлетели из-за жары на споте до 363 долларов за тысячу кубометров. Это максимальный показатель с начала марта 2018 года. Средняя цена контракта «на день вперед» на TTF с начала 2021 года составила уже 264 доллара за тысячу кубометров. В бюджет «Газпрома» на текущий год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в 170 долларов за тысячу кубов.