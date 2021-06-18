«Газпром» признал рекордную утечку газа

«Газпром» взял на себя ответственность за одну из самых серьезных утечек метана за последнее время, пишет Bloomberg. Проблему удалось идентифицировать благодаря анализу данных со спутника, предоставленному компанией Kayrros SAS. Газовый гигант сообщил, что при ремонте трубопроводов 4 июня произошла утечка 2,7 миллиона кубических метров метана.

С точки зрения влияния на глобальное потепление это можно считать эквивалентом объема выбросов, которые производят 40 тысяч машин с двигателями внутреннего сгорания в США за год, свидетельствуют данные Фонда защиты окружающей среды. Kayrros оценила выбросы в 395 метрических тонн в час (порядка 583 тысяч кубометров). Таким образом получается, что газовая компания несет ответственность за рекордную утечку в нефтегазовом секторе с сентября 2019 года.

«Газпром» сообщил, что инцидент произошел после обнаружения проблемы на газопроводе «Уренгой-Центр 1» в Татарстане. Компания объяснила, что сумела сократить потенциальные выбросы на 22 процента, но из-за срочности задачи не смогла использовать мобильную компрессионную станцию для ограничения утечки.

Kayrros утверждает, что это не единственная утечка метана из трубопроводов «Газпрома». Еще одна произошла 24 мая. В «Газпроме» сообщили, что это связано с двухдневными плановыми работами на участке в Башкирии. Выбросы оцениваются в 900 тысяч кубометров, и по мнению компании, это не противоречит принятым в отрасли правилам безопасности. «Газпром» признал и еще три утечки, замеченные в России за последний месяц.

Аналитики «ВТБ-Капитала» утверждают, что на июньский инцидент приходится лишь 0,1 процента общего объема загрязнений, вызванных работой «Газпрома» в 2019 году.

«Ситуация может быть довольно негативной для восприятия акций "Газпрома"», — указали специалисты, отметив, что при этом утечка вряд ли скажется на финансах компании или ее работе.

17 июня Kayrros обнаружила огромное облако метана также в районе угольных шахт в ЮАР. Выбросы в компании сопоставили с объемом выбросов от 260 тысяч автомобилей. По мнению специалистов, метан — одна из главных причин глобального потепления. За первые 20 лет нахождения в воздухе этот газ улавливает примерно в 84 раза больше тепла, чем углекислый.