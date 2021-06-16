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Над Африкой обнаружили облако опасного газа

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Изображение: Kayrros SAS

В районе угольных шахт в ЮАР со спутника обнаружили огромное облако метана. По данным парижской аналитической компании Kayrros SAS, одновременная концентрация опасного газа над африканской страной равнялась объему выбросов от 260 тысяч автомобилей, движущихся со скоростью 95 километров в час, пишет Bloomberg.

Шлейф метана заметили 10 мая примерно в 125 километрах к востоку от промышленного предприятия Sasol, которое занимается добычей полезных ископаемых, химической и топливной промышленностью, энергетикой. Облако газа двигалось со скоростью 65 тонн в час и поставило антирекорд по вредным выбросам в ЮАР с начала 2021 года. Представители Sasol заверили, что датчики приборов на шахтах превышения предельных норм выбросов в тот день не фиксировали.

По данным Агентства по охране окружающей среды США, проблему ЮАР можно смягчить, если предприятия начнут улавливать газ и вовлекать его во вторичное использование для выработки электроэнергии, сушки угля, топлива для котлов. Для ЮАР, которая до сих пор сильно зависит от угля, экологичные технологии могут обеспечить до 80 процентов потребности в электроэнергии.

Метан считают одной из главных причин возникновения глобального парникового эффекта. Газ за первые 20 лет нахождения в воздухе улавливает примерно в 84 раза больше тепла, чем CO2 (углекислый). По прогнозам Global Methane Initiative (Глобальной инициативы по метану), к концу десятилетия угледобывающая отрасль будет производить около десяти процентов всего метана от деятельности человечества. Еще одним крупным источником опасного газа считается животноводство — на него приходится порядка 15 процентов выбросов. В июне американский пищевой гигант Cargill анонсировал продажу специальных намордников для коров, которые улавливают метан из дыхания и отрыжки скота.

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