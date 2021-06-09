В бедных странах увидели угрозу для климата

Низкие расходы на чистую энергию в бедных странах ставят под угрозу цели в области борьбы с грядущими изменениями климата. Такую тенденцию увидели в Международном энергетическом агентстве (МЭА), отмечает Bloomberg.

Поскольку самые богатые экономики мира инвестируют в новые и более чистые источники энергии, жизненно важно, чтобы бедные страны не остались позади. По подсчетам агентства, инвестиции в развивающиеся рынки должны достичь 1 триллиона долларов к 2030 году. Для сравнения, в 2020-м они составили всего 150 миллиардов долларов.

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«Это самая критическая линия разлома в международной борьбе с изменением климата», — констатировал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. Развивающиеся страны составляют две трети мирового населения, но только пятую часть глобальных расходов на чистую энергию. Без значительного увеличения инвестиций эти страны будут отвечать за большую часть продолжающегося роста выбросов в ближайшие десятилетия, заключили в МЭА.

Ранее эксперты Международного института устойчивого развития (International Institute for Sustainable Development, IISD) обвинили страны G7 в том, что они спонсируют крупные проекты, которые приближают планету к наступлению глобального потепления.

Аналитики уверены, что добыча газа в Азии и Африке сводит на нет все усилия в сохранении климата. Как установили в IISD, с 2017 по 2019 год государства с низким и средним уровнем дохода получали от участников G7 на развитие газовой промышленности около 16 миллиардов долларов ежегодно. А Суммарные вложения стран-лидеров мировой экономики в добычу ископаемого топлива в четыре раза превышают международное финансирование «чистых» ветряных или солнечных проектов. Иными словами, богатые страны лишают менее развитые государства шанса на переход к экологичной энергетике и способствуют наступлению глобального климатического кризиса.