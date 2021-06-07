Богатые страны обвинили в «спонсировании» глобального потепления

Cтраны «Большой семерки» (G7) обвинили в спонсировании крупных проектов, которые приближают человечество к глобальному потеплению. Эксперты Международного института устойчивого развития (International Institute for Sustainable Development, IISD) выяснили, что добыча газа в Азии и Африке сводит на нет все усилия в сохранении климата, пишет The Guardian.

Отчет IISD показывает, что финансирование богатыми странами газовых проектов в южной части мира противоречит Парижскому соглашению, цель которого прийти к «нулевому углеродному следу» до 2050 года.

С 2017 по 2019 год государства с низким и средним уровнем дохода получали от участников G7 на развитие газовой промышленности около 16 миллиардов долларов ежегодно, приводят данные исследователи. Суммарные вложения стран-лидеров мировой экономики в добычу ископаемого топлива в четыре раза превышают международное финансирование «чистых» ветряных или солнечных проектов. Тем самым богатые страны лишают менее развитые государства шанса на переход к экологичной энергетике и способствуют наступлению глобального климатического кризиса.

«Пока богатые государства расширяют свой экспорт сжиженного природного газа, поддерживают новую газовую инфраструктуру, их действия ориентированы на обслуживание интересов энергогигантов, а не на помощь южным странам», — сказал один из авторов отчета IISD Грег Маттитт.

Правительства США, Японии и Китая предоставили 48 процентов средств на добычу ископаемого топлива в азиатских и африканских странах. Дополнительный вклад в поддержку газовых проектов внес Всемирный банк, его доля составила 12 процентов от общего объема инвестиций.

Исследователи подчеркивают, что многие из газовых проектов в Азии и Африке станут неэффективными в ближайшие три десятилетия. Международное энергетическое агентство в мае и вовсе призвало отказаться от вложений в новые угольные и нефтегазовые проекты, если человечество действительно хочет удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса по Цельсию к 2050 году.

Представители нефтехимической промышленности настаивают, что использование человечеством природного газа менее опасно для окружающей среды, чем нефти и угля. Аргументы промышленных компаний эксперты IISD разбивают доказательствами ущерба от растущего количества утечек метана.

Правительства богатых стран призывают отказаться от развития газовых предприятий. В частности, пристальное внимание экологических экспертов сосредоточено на действиях со стороны США. Экспортно-импортный банк страны (US Export-Import Bank) является крупным спонсором масштабного газового проекта в Мозамбике. В реализации проекта усматривают увеличение внутреннего государственного долга и без того бедной африканской страны, насилия со стороны боевиков.

Борьба с вредными для экологии предприятиями особенно обострилась в последнее десятилетие. Некоторые страны Европы, такие как Германия, Великобритания, добились большого успеха в переводе национального энергоснабжения на альтернативные источники энергии от воды, ветра и солнца. Специалисты Потсдамского института изменения климата все же считают, что даже при реализации всех действующих экологических программ, глобальное потепление практически неизбежно. Из 400 климатических сценариев, которые рассмотрели ученые, только в 50 случаях человечеству удастся избежать роста глобальной температуры.