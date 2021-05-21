Великобритания поставила рекорд по чистой энергии из-за штормов

Штормы в Великобритании позволили стране поставить рекорд по выработке чистой энергии. Сильный ветер утром 21 мая запитал электричеством больше половины Соединенного Королевства, пишет The Guardian.

Турбины ветряных электростанций страны за несколько часов выработали порядка 62,5 процента всей электроэнергии Великобритании. Предыдущий рекорд в 59,9 процента был в августе 2020 года после ураганов «Эллен» и «Фрэнсис».

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В мае ветер дал британцам 18 процентов всей электроэнергии, годом ранее этот показатель был чуть выше — 20 процентов. По данным английской электроэнергетической и газовой компании National Grid, 2020 год стал самым экологически чистым для национальной энергетики. Уровень выбросов углекислого газа на единицу выработки электричества достиг исторического минимума.

Независимый климатический аналитический центр Ember заявил, что в 2020 году возобновляемая электроэнергия в Великобритании впервые опередила производство ископаемого топлива. Организация отметила, что использование ветра, солнечного света, воды и древесины в качестве альтернативных источников энергии дало Великобритании 42 процента электричества, тогда как газовые и угольные электростанции выработали 41 процент от всего объема.

Замена традиционных источников энергии альтернативными станциями стало популярной тенденцией в последние годы из-за усиленной борьбы с изменением климата. Стратегия перехода на чистые технологии продиктована и Парижским соглашением о нулевом углеродном следе. Тем не менее, специалисты Потсдамского института изменения климата считают глобальное потепление практически неизбежным. Из 400 проанализированных учеными климатических сценариев только 50 позволят избежать роста температуры выше 1,5 градуса Цельсия.