Китай поставил под угрозу природу Африки

Африканским тропикам на побережье Атлантического океана грозит экологическая катастрофа. Местная флора и фауна оказались в опасности из-за строительства там китайского завода по переработке рыбы, пишет The Guardian.

Сделка с правительством Сьерра-Леоне обошлась китайским властям всего в 55 миллионов долларов. Объект займет площадь в 100 гектаров тропических территорий и будет напрямую граничить с охраняемыми зонами национального парка, в котором обитают краснокнижные виды животных. Под угрозу могут попасть: антилопа дукер, несколько видов ящериц, а также киты и дельфины, которые подплывают близко к бухте.

Для местных строительство китайского завода может обернуться ударом по рыбной отрасли. Сардины, барракуды, которых вылавливают на этой части побережья, составляют 70 процентов добычи морских деликатесов для внутреннего рынка.

Организатор экотуризма на пляже Сьерра-Леоне Тито Гбандева заявил, что с появлением здесь завода вода станет грязной, на побережье будет очень шумно. «Все испортят, а туризм завершится», — парировал бизнесмен.

Министр рыболовства Сьерра-Леоне Эмма Кова Джаллох просит всех жителей набраться терпения:

«Люди поднимают шумиху, когда мы просто хотим развиваться, расти, чтобы нас воспринимали в мире развивающейся страной. Для этого кто-то должен чем-то жертвовать», — убеждает чиновница.

Сообщение о строительстве Китаем рыболовной гавани на побережье Африки вызвало широкий резонанс. Министерство рыболовства Сьерра-Леоне подтвердило сделку, отрицая тот факт, что планируется возвести рыбоперерабатывающий завод. Проект преподнесли общественности как «гавань для тунца и рыболовных судов с компонентом переработки морских и других отходов».

Правительство африканской страны выделило компенсацию в 950 тысяч фунтов стерлингов (1,34 миллиона долларов) пострадавшим от проекта местным рыболовам, но население опасается, что производство на побережье приведет к уничтожению нетронутых тропических лесов и загрязнению экосистем.

Институт правовых исследований и защиты правосудия (Institute for Legal Research and Advocacy for Justice, (ILRAJ)) и юридическая организация Namati Sierra Leone направили правительству Сьерра-Леоне запрос на предоставление документов с экспертизой экологических и социальных последствий от строительства завода.

Мировой океан регулярно сталкивается с новыми вызовами, одним из таких является риск полного исчезновения коралловых рифов из-за загрязнения и перегрева воды. Меньше месяца назад появились опасения о сокращении популяции лососевых из-за изменения климата.