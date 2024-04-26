Готовивших теракты 17-летних членов проукраинской группировки отправили в СИЗО

Готовивших теракты подростков из проукраинской группировки отправили в СИЗО

В городе Волжском Волгоградской области обвиняемых в подготовке терактов и порче автомобилей с символикой СВО 17-летних членов проукраинской группировки отправили в СИЗО. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подростков на время расследования и отправил их в СИЗО на два месяца.

Ранее 26 апреля ФСБ сообщила, что задержала двоих членов ячейки запрещенной в России и признанной экстремистской проукраинской организации National-Socialism/White Power (NS/WP). 17-летние подозреваемые установили связь с руководством группировки на территории Украины, от которых получили подробные инструкции по изготовлению самодельного взрывного устройства.

ФСБ полагает, что их целью были один из отделов полиции в городе Волжском, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей.