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11:54, 26 апреля 2024Бывший СССР

Украинцы начали осаждать паспортный центр в Польше

РИА Новости: украинцы осаждают паспортный центр в Варшаве

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Украинские граждане осаждают паспортный центр в Варшаве, пытаясь забрать документы. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в одном из торговых центров столицы Польши собралась толпа украинцев, которая в основном состоит из мужчин призывного возраста. Там расположен один из офисов украинского госпредприятия «Документ».

Как отмечается, у украинских граждан заканчивается или подходит к концу срок действия паспортов, без которых они не смогут трудоустроиться, открыть банковский счет и получить право на пребывание в Польше. Из объявления у входа в офис следует, что выдача документов приостановлена «по техническим причинам».

«Я для того и уехал из Винницы, чтобы быть подальше от войны. Сейчас у меня заканчивается паспорт, а значит, я не смогу продлить свое пребывание здесь», — сказал один из собравшихся украинцев.

О приостановке оказания консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста стало известно 22 апреля. Позднее МИД Украины сообщил, что возобновит предоставление этих услуг не раньше 18 мая.

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      Кристина Есикова
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