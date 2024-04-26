Украинцы начали осаждать паспортный центр в Польше

РИА Новости: украинцы осаждают паспортный центр в Варшаве

Украинские граждане осаждают паспортный центр в Варшаве, пытаясь забрать документы. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в одном из торговых центров столицы Польши собралась толпа украинцев, которая в основном состоит из мужчин призывного возраста. Там расположен один из офисов украинского госпредприятия «Документ».

Как отмечается, у украинских граждан заканчивается или подходит к концу срок действия паспортов, без которых они не смогут трудоустроиться, открыть банковский счет и получить право на пребывание в Польше. Из объявления у входа в офис следует, что выдача документов приостановлена «по техническим причинам».

«Я для того и уехал из Винницы, чтобы быть подальше от войны. Сейчас у меня заканчивается паспорт, а значит, я не смогу продлить свое пребывание здесь», — сказал один из собравшихся украинцев.

О приостановке оказания консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста стало известно 22 апреля. Позднее МИД Украины сообщил, что возобновит предоставление этих услуг не раньше 18 мая.