Трамп сравнил проблемы от Китая и России

Президент США Дональд Трамп сравнил проблемы для государства, возникающие от действий Китая и России. Об этом он порассуждал в ходе пресс-конференции в Белом доме, передает ТАСС.

Так, по словам главы государства, Пекин создает для Соединенных Штатов больше внешнеполитических и иных проблем, чем Москва. «Я думаю, что у нас больше проблем из-за Китая, чем из-за России. Я думаю, что Китай — это намного большая проблема [для нас, чем Россия]», — подчеркнул он.

Американский лидер пояснил, что, в частности, из-за «чумы», пришедшей в США из Китая, (так он назвал коронавирус — прим. «Ленты.ру»), американской экономике был нанесен значительный ущерб. При этом это произошло в тот момент, когда «она показывала такие результаты, которых никогда не было прежде».

Трамп заверил, что США начинают постепенно открываться после вынужденных жестких карантинных мер и что в скором времени экономика страны вновь выйдет на хорошие показатели.

Ранее Трамп назвал Китай, Россию и Индию мировыми лидерами в загрязнении окружающей среды. Он обвинил своего оппонента, кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, в желании дать право «бесплатного прохода» для этих стран, тем самым ухудшив ситуацию в окружающей среде. «Им сначала надо очистить свои территории, а нам — свою», — сказал глава Белого дома.