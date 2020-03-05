Президент США Дональд Трамп захотел избежать гонки вооружений с Россией и Китаем. Об этом говорится в письме американского лидера, передает РИА Новости.

В письме указывается, что Трамп намерен предложить новую инициативу по трехстороннему контролю за вооружениями. По его словам, она будет смелой. Кроме того, такой шаг поможет избежать дорогостоящей гонки вооружений, подчеркнул американский президент.

О том, что США хотят обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, говорил и помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Он напомнил, что американская сторона вышла из «неэффективного» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Также, по его словам, Трамп инвестировал в министерство обороны. Все это, по мнению помощника по нацбезопасности, может привести Россию и Китай за стол переговоров.

Ранее Трамп уже высказывал желание выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли, при этом Трамп уже не раз заявлял, что Пекин хочет обсуждать эту тему. Единственное действующее соглашение между Россией и США — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его срок действия истекает в феврале 2021 года.

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