США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты рассчитывают на серьезное обсуждение сокращений ядерных запасов с Россией и Китаем. О'Брайен напомнил, что американская сторона вышла из «неэффективного» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Также, по его словам, президент США Дональд Трамп инвестировал в министерство обороны. Все это, по мнению помощника по нацбезопасности, может привести Россию и Китай за стол переговоров.

Ранее в феврале директор департамента российского МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Россия и США исчерпали возможности для дальнейшего ядерного разоружения. Ермаков добавил, что дальнейшие шаги будут требовать участия Великобритании и Франции, поскольку они обладают ядерным оружием и являются военными союзниками американской стороны.

В прошлом году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москву обвинили в несоблюдении обязательств. Российская сторона отвергла все обвинения и также приостановила участие в договоре. Позднее в США была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая. Действие соглашения официально прекратилось 2 августа 2019 года.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году ДРСМД, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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