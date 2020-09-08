Трамп обвинил Байдена в желании уничтожить средний класс

Американский лидер Дональд Трамп обвинил своего оппонента, кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, в желании уничтожить средний класс и ухудшить ситуацию в окружающей среде в случае победы на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«План Джо Байдена разрушит американский средний класс, при этом дав право "бесплатного прохода" для стран, которые являются мировыми лидерами в загрязнении окружающей среды — Китаю, России, Индии и так далее. Им сначала надо очистить свои территории, а нам — свою», — сказал глава Белого дома.

Недавние опросы общественного мнения показывают, что Байден опережает Трампа по популярности.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. От Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, а демократы поддержат бывшего вице-президента Джо Байдена.