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12:00, 26 апреля 2024Бывший СССР

Американская БМП сняла огненный шар на позициях ВСУ после российского удара

Появилось видео огненного шара на позициях ВСУ с камеры американской БМП
СюжетРакетные удары по Украине:

Американская боевая машина пехоты сняла на видео огненный шар на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) после удара Воздушно-космических сил России. Кадры публикует Telegram-канал «Военное дело».

Камера на американской БМП зафиксировала вдали уничтожение украинских позиций. На представленных кадрах видны взрыв и черный дым.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России днем 25 апреля нанесли мощный удар по железнодорожной станции в Балаклее в Изюмском районе Харьковской области. По информации Украинской железной дороги, всего было нанесено три удара по железнодорожным веткам в разных регионах.

Также 26 апреля подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал об уничтожении под Харьковом базы диверсионно-разведывательной группы, которая атаковала Белгородскую область. ДРГ располагалась в учебном заведении населенного пункта Кирилловка.

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      Алина Гончарова
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