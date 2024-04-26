В Сумской области Украины сообщили об авиаударе по промышленному объекту

Сумская ОВА: по промышленному объекту нанесен удар двумя КАБ

Промышленный объект в Сумской области Украины был поражен ударом двух корректируемых авиабомб (КАБ). Об этом в Telegram сообщает пресс-служба местной областной военной администрации (ОВА).

«[Вооруженные силы России] нанесли авиационный удар по промышленному объекту города Сумы, применив два КАБа», — говорится в публикации.

Отмечается, что городским службам Сум в настоящий момент только предстоит оценить последствия авиаудара.

Ранее стало известно о ракетных ударах в Николаевской области Украины. По словам координатора местного подполья Сергея Лебедева, прилеты были зафиксированы в акватории города Очакова.