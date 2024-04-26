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11:47, 26 апреля 2024Спорт

Генсек РФС прокомментировал отравление игроков «Сочи» перед матчем в Грозном

Генсек РФС заявил, что не получал от «Сочи» документов по переносу игры
Максим Митрофанов

Максим Митрофанов. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов прокомментировал отравление игроков «Сочи» перед матчем в Грозном. Он заявил, что не получал документов о переносе матча на другую дату. Об этом пишет Championat.com.

«Сочи» говорит: "У нас игроки себя плохо чувствуют". Потом, видимо, поправились. Или нашли тех, кто чувствует себя нормально. Может, через силу играли. Документов у нас нет», — заявил генсек РФС.

По его словам, матч может быть перенесен в случае форс-мажора. Массовое отравление будет считаться таковым, но только в случае предоставления медицинских документов, отметил Митрофанов.

Ранее главный тренер «Сочи» испанец Роберт Морено заявил об отравлении 14 игроков команды перед матчем с «Ахматом». Он назвал позором отказ лиги перенести игру.

Встреча 21-го тура между «Ахматом» и «Сочи» в Грозном завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Этот матч был важен с точки зрения борьбы за выживание в РПЛ. «Ахмат» после победы покинул зону вылета, набрав 26 очков. «Сочи» остался на последней строчке, у южан 19 баллов.

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      Илья Костин
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