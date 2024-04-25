Тренер «Сочи» заявил об отравлении 14 игроков перед матчем РПЛ в Грозном

Тренер «Сочи» Морено заявил об отравлении 14 игроков перед матчем РПЛ в Грозном

Больше половины игроков «Сочи» отравились перед выездным матчем 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата». Об этом стало известно в эфире телеканала «Матч ТВ».

Главный сочинцев испанец Роберт Морено заявил, что из-за этого его команда с опозданием прибыла на матч. «После обеда нескольким игрокам нездоровилось. Кого‑то подташнивало, у кого‑то была диарея. Сначала было всего два таких футболиста, но со временем их становилось больше, и в итоге получилось 14 игроков и пять человек из персонала», — сказал Морено.

«Сочи» просил перенести матч 21-го тура РПЛ с «Ахматом» из-за массового отравления. По словам Морено, у отравившихся футболистов обезвоживание, они не готовы играть. «Нас, видимо, заставили играть, поэтому мы приехали», — сказал тренер «Сочи» в интервью.

Матч «Ахмата» и «Сочи» — это встреча двух последних команд в таблице РПЛ. Грозненцы занимают 15-ю строчку, сочинцы — 17-е. От 12-го места, которое точно позволяет остаться в РПЛ, команды отделяют соответственно 3 и 7 очков. На момент публикации новости в матче идет 35-я минута, «Ахмат» впереди со счетом 1:0.