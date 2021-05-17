Найден способ спасти мировой океан

Ученые Лондонского зоологического общества нашли способ, как в условиях глобального потепления спасти мировой океан. Они предложили использовать искусственные кораллы. Подобные объекты способны защитить популяцию полипов, которые строят рифы и являются индикаторами загрязнения планеты, пишет The Guardian.

Исследователи проверяют возможность помочь экосистеме океана созданием новых выносливых штаммов кораллов, способных выжить в перегретых из-за климатического кризиса и деятельности человека океанах. Повышение температуры воды в естественной среде коралловых рифов, чрезмерный вылов рыбы, закисление воды приводит к их обесцвечиванию и вымиранию. Специальные лаборатории для изучения беспозвоночных построили в зоопарке Лондона.

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Одна из целей исследования — найти виды, способные лучше выживать в теплой и загрязненной воде. Другая — искусственно увеличить скорость воспроизводства кораллов. Обычно крошечные коралловые полипы, которые строят рифы, нерестятся только раз в год.

«Кораллы могут выжить в очень суровых условиях. Когда в океанах что-то идет не так, эти существа реагируют первыми, это мы и наблюдаем сейчас. Рифы умирают, значит, с нашей планетой не все в порядке», — сказал Пол Пирс-Келли (Paul Pearce-Kelly), старший куратор по беспозвоночным и рыбам Лондонского зоологического общества.

Ученые предупреждают, что человечество может потерять 90 процентов рифов к 2050 году, если срочно не предпримет меры по снижению выбросов парниковых газов. «Спасение коралловых рифов сейчас является критически важной экологической целью», — добавил Пирс-Келли.

В конце апреля мировые экологи озвучили агентству Bloomberg свои опасения о нарушениях в популяции лососевых из-за изменения климата. Вмешательство человека в океанические экосистемы привело к тому, что рыба стала возвращаться в пресные воды, не успев окрепнуть. Это уже приносит многомиллионные убытки торговле морепродуктами.