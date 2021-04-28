Производство лосося оказалось под угрозой из-за деятельности человека

Мировая индустрия производства лосося оказалась под угрозой гигантских убытков. Из-за деятельности человека самые популярные виды лососевых рискуют повторить судьбу речных видов красной рыбы, резко сократив свою популяцию. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Опрошенные агентством экологи утверждают, что размер популярных видов океанического лосося стремительно уменьшается. Эти же выводы подтверждают все участники производственных цепочек, начиная поставщиком морской продукции OBI Seafoods, заканчивая шеф-поваром рыбного ресторана Ivar’s.

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«За последние восемь-десять лет размеры лосося начали становиться все меньше и меньше. Это очень раздражает, когда поставщик отправляет его мне, и я вижу размер этого филе», — отметил шеф-повар ресторана Ivar's на набережной Сиэтла.

По их оценкам, за последние 8-10 лет рыба уменьшилась в размере на 2-8 процента в зависимости от конкретного вида. Ученые связывают резкое снижение размера с изменением климата и вмешательством человека в хрупкие экосистемы, вследствие чего, лососевые стали быстрее возвращаться в пресные реки, не успев до конца окрепнуть.

С подобной проблемой ранее сталкивались в Европе. Создание системы дамб в пресных реках и неконтролируемый вылов рыбы привел к резкому сокращению популяции атлантического лосося (семги) и трески. Теперь ученые опасаются, что подобная участь может настигнуть их тихоокеанских сородичей.

Опасения подтверждаются и цифрами. В прошлом году улов в районе Аляски рухнул на 56 процентов и составил 295,2 миллиона долларов. Причем потери ударят и по России — на долю Москвы и Вашингтона приходится 85 процентов всей добычи тихоокеанского лосося в мире.

Помимо серьезных финансовых потерь для индустрии, резкое снижение числа лососевых ударит по дальнейшим цепочкам местных экосистем — рыба является ключевым источником пищи для медведей и орлов.