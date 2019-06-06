Волга оказалась под угрозой дефицита рыбы

Нерест на Волге в Астраханской области в 2019 году может стать одним их худших за всю историю наблюдений. Об этом сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов, пишет агентство ПРАЙМ.

Он пояснил, что из-за сброса воды нерест в последние десять лет осуществляется неэффективно. Ситуация в Астрахани в 2019 году, по его оценке, будет катастрофической. Соколов сообщил, что вопрос поднимался на совещании у президента России, и выразил надежду, что в связи со сложившейся ситуацией будут приняты необходимые решения. «Если не учитывать интересы рыбного хозяйства, это приведет к тому, что рыбы у нас не будет», — сказал Соколов. Он отметил, что сброс воды из водохранилищ должен быть научно обоснованным и принимать во внимание интересы рыбохозяйств.

Глава ведомства Илья Шестаков в мае на совещании с участием Владимира Путина указывал на проблемы с естественным нерестом в Астраханской области. Тогда он отмечал, что система попусков воды, которая, в частности, используется для регулирования уровня в водохранилищах, в Астраханской области неоптимальна для нормального размножения рыб.

Шестаков обратился к правительству с просьбой проработать решение этой проблемы. По его словам, оптимальный режим для рыбохозяйственного комплекса необходимо создавать как минимум три раза в год. Путин тогда пообещал упомянуть это в поручениях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



