Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:51, 26 апреля 2024Культура

Певица Zivert анонсировала концерт после ухода со сцены

Певица Zivert анонсировала концерт в Тюмени после ухода со сцены

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) анонсировала концерт в Тюмени после ухода со сцены. Информация об этом появилась на официальном сайте исполнительницы.

Zivert должна была выступить в Тюмени 29 апреля, однако концерт перенесли в связи с состоянием здоровья артистки. Не состоялись в намеченные даты и другие выступления в туре. Концерт 15 сентября пройдет в СК «Центральный».

В феврале 2024 года певица объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за серьезных проблем со здоровьем. При этом Zivert не стала прерывать участие в проекте «Голос». В 12-м сезоне музыкального шоу певица выступает наставницей, она набрала вокалистов в свою команду.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Российских солдат, застреливших семерых человек, передали военной полиции. Оба сознались в убийствах

      Экс-игрок «Спартака» пожаловался на зарплату детских тренеров

      Экс-глава российского города пойдет под суд за пособничество в расправе

      На Украине смогут уволить за несообщение о родственниках в новых регионах России

      Российского журналиста задержали по делу о распространении фейков

      В США заявили об отсутствии планов конфликтовать с Пекином

      Суд Москвы оштрафовал Киркорова

      Беременность Кайли Дженнер от Тимоти Шаламе опровергли

      Володин предложил назначить ответственного за семейную политику министра

      В Польше не оценили шары ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше