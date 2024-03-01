Певица Zivert появилась на публике после новостей о болезни

Певица Zivert появилась в шоу «Голос» на фоне новостей о ее болезни

Российская певица Юлия Зиверт, выступающая под псевдонимом Zivert, впервые появилась на публике после новостей о ее болезни. Об этом сообщает StarHit.

Исполнительница приняла участие в шоу «Голос» на Первом канале в качестве одной из наставниц проекта.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ канала Юрий Аксюта рассказал, что на съемочной площадке команда стремится заботиться об артистке и «чуть ли не пылинки с нее сдувает».

«Работа в "Голосе" — большая нагрузка, но менее всего физическая. Ничто не мешает нашей прекрасной наставнице готовить со своей командой суперномера для следующих этапов конкурса. Юле здоровья!» — подчеркнул медиаменеджер.

Ранее певица объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за серьезных проблем со здоровьем. «Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму», — отмечала Zivert.

Позже стали известны подробности заболевания исполнительницы.