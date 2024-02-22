Раскрыты подробности болезни Zivert

Mash: у Zivert случилось обострение остеохондроза полтора года назад

Концерт российской певицы Zivert (Юлия Зиверт), который проходил полтора года назад, оказался под угрозой срыва из-за проблем со здоровьем исполнительницы. Подробностями болезни артистки делится Telegram-канал Mash.

В ходе мероприятия, проходившего в Пятигорске 27 ноября 2022 года, у Zivert случилось обострение остеохондроза, из-за чего потребовалось вмешательство врачей. Отмечается, что артистка выступила, но при этом испытывала сильные боли.

Ранее исполнительница объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за серьезных проблем со здоровьем. «Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму», — подчеркнула Zivert.