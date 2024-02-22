Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:23, 22 февраля 2024Культура

Раскрыты подробности болезни Zivert

Mash: у Zivert случилось обострение остеохондроза полтора года назад

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Концерт российской певицы Zivert (Юлия Зиверт), который проходил полтора года назад, оказался под угрозой срыва из-за проблем со здоровьем исполнительницы. Подробностями болезни артистки делится Telegram-канал Mash.

В ходе мероприятия, проходившего в Пятигорске 27 ноября 2022 года, у Zivert случилось обострение остеохондроза, из-за чего потребовалось вмешательство врачей. Отмечается, что артистка выступила, но при этом испытывала сильные боли.

Ранее исполнительница объявила об уходе со сцены и отменила все концерты на ближайшие полгода из-за серьезных проблем со здоровьем. «Так случилось, что эти проблемы вернулись в мою жизнь снова, только теперь они обрели очень прогрессирующую форму», — подчеркнула Zivert.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Одесса, возвращайся домой». Медведев назвал Одессу русским городом

      Зеленский признал отсутствие плана Б на случай отказа США от помощи Украине

      Российские авиакомпании запустили распродажи к 23 февраля

      Медведев назвал мерзавцами известных релокантов

      Диетолог развеял несколько популярных мифов о похудении

      На Солнце произошли две сильнейшие вспышки

      На двухсторонней встрече Путина и Минниханова появился еще один человек

      Блогерша назвала главные тренды в весенней одежде

      Раскрыты подробности болезни Zivert

      Россияне придумали необычный способ добиться ремонта дороги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше