Коронавирус откатил «зеленую» энергетику на десятилетие

Производство солнечных панелей для возобновляемой энергетики впервые за десятилетие стало невыгодным. Цены на поликремний — ключевое сырье для источников «зеленого» электричества резко подскочили на фоне пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Стоимость ключевого материала солнечных панелей за последний год выросла в четыре раза. Цены на солнечные модули при этом увеличились на 18 процентов с начала 2021 года, тогда как за предыдущее десятилетие им удалось подешеветь на 90 процентов. По данным международной исследовательской компания, которая занимается солнечными фотоэлектрическими системами PV Insights, цены на поликремний достигли отметки 25,88 доллара за килограмм по сравнению с 6,19 доллара годом ранее.

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Поликремний, который стал основной причиной кризиса в отрасли солнечной энергетики, один из самых распространенных материалов на Земле. Чаще всего его можно встретить в пляжном песке. Рост цен произошел из-за того, что солнечная промышленность стремилась покрыть ожидаемый всплеск спроса на панели, а производители поликремния не успевали выдавать такой объем сырья. Аналитики подчеркивают, что 2021 год может стать первым за последние 17 лет, когда произойдет откат в солнечной энергетике по всему миру.

Высокие цены на сырье задержатся до конца 2022 года, считают эксперты американского банка Roth Capital Partners. Такой откат из-за удорожания поликремния грозит реализации экологических проектов по внедрению солнечной энергетики в Индии и США, а также в других странах мира, которые переходят на возобновляемые источники энергии для борьбы с изменением климата. По мнению аналитиков отраслевого портала Solarzoom, рост цен на солнечные панели может вынудить энергетических гигантов в Китае отложить некоторые свои проекты на год.

Добавляет сложностей рост цен на сталь, алюминий и медь, транспортные расходы. «Сейчас ни одна из перерабатывающих компаний не является прибыльной, и все сокращают производство», — сказал вице-президент компании Canadian Solar Сюн Хайбо.

Энергетический гигант Vena Energy планирует использовать ситуацию с ростом цен на поликремний для работы над повышением эффективности солнечных панелей. Директор компании заявил, что в этом году задержек в их программах по внедрению возобновляемых источников энергии в Японии, Тайване, Австралии и Индии не ожидается.

Пандемия коронавируса спровоцировала рост цен практически на все виды товаров. Нехватка полупроводниковых чипов из-за высокого спроса на электронику в начале локдаунов в 2020 году загнала в тупик в мировое производство электрокаров и подогревает инфляцию в автомобильной отрасли до сих пор. В России дефицит микросхем может обернуться подрывом программы по цифровизации государственных структур из-за трудностей с поставками серверов.