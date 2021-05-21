России предсказали провал в цифровизации из-за дефицита микросхем

Мировой дефицит микрочипов может сорвать планы по цифровизации российского госсектора. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на производителей микроэлектроники.

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Они предсказывают, что нехватка микросхем повлияет, например, на сроки поставок серверов. Их в рамках цифровой трансформации уже начало закупать МВД. Всего на «железо» ведомство до 2023 года планирует потратить 29 миллиардов рублей. Однако, по прогнозам, провалы с поставками комплектующих продлятся минимум до 2022 года.

«Планы по цифровизации госорганов, которую просто невозможно обеспечить без полупроводников, придется отложить», — заявил глава «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов. Отмечается, что дефицит микросхем — это общемировая проблема, он затрагивает, например, рынки смартфонов, бытовой техники, видеокарт, а также автомобильную отрасль.

Электроника и автомобили неизбежно будут расти в цене еще минимум два года. С таким заявлением ранее выступил глава компании-лидера по производству программного обеспечения International Business Machines (IBM) Джим Уайтхерст.

Инфляцию подогревает нехватка полупроводниковых чипов, которую спровоцировал большой спрос на электронику в пандемию, и он все еще сохраняется из-за продления локдауна в некоторых странах.